После резкого падения гривня незначительно укрепилась перед выходными: свежий курс

Курс гривни к евро укрепился до 30,51 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 6 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня после двух дней падения укрепилась к доллару на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,51 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,12/27,15 грн/долл., к евро – 30,46/30,49 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару - на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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