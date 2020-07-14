В Украине подорожала валюта: сколько стоит доллар
Национальный банк Украины на среду, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте такжеЗеленский заявил, что из-за сильной гривни закрылось много предприятий
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,87 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,09/27,11 гривни/доллар, к евро – 30,80/30,83 гривни/евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram