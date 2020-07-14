В Украине подорожала валюта: сколько стоит доллар

Доллар по официальному курсу подорожал до 27,14 гривни, а евро - до 30,87 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,87 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,09/27,11 гривни/доллар, к евро – 30,80/30,83 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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