НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, уверен аналитик.

Курс доллара в Украине до конца недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,80 до 41,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,00 до 45,50 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 44,20 до 45,45", - отметил он.

По прогнозу эксперта, НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, что и будет формировать курсовой тренд на межбанке.

Видео дня

"Учитывая, что поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривны, мой прогноз по паре евро/доллар будет в пределах коридора от 1,078 до 1,093 доллара за евро. Поэтому, если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора от 40,98 до 41,45 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 44,17 до 45,30 гривень. "Курсовая рулетка" по евровалюте для покупателей и для продавцов в эти дни на межбанке пока усилится", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине на 8 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 8 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,98 грн/долл, таким образом гривна укрепилась на 6 копеек.

Если говорить о евро, то украинский регулятор установил курс на уровне 44,76 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: