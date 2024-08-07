Курс гривны к евро был установлен на уровне 44,76 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,98 грн/долл, таким образом гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Если говорить о евро, то украинский регулятор установил курс на уровне 44,76 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки. Соответствующие данные можно найти на официальном сайте регулятора.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,91/40,95 грн/долл., евро - 44,65/44,68 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Недавно глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский заявил, что на этой неделе не следует ожидать сильных колебаний курса доллара. По мнению специалиста, колебания укладываются в коридор от 41,2 до 41,8 грн/долл. Похожей точки зрения придерживается финансовый аналитик Андрей Шевчишин, который считает, что НБУ сохраняет контроль над рынком.

При этом ранее в Unex Bank отметили, чток ситуативным курсовым всплескам в августе могут привести повышенные девальвационные ожидания, которые существуют как у представителей бизнеса, так и у обычных граждан.

Стоит отметить, что НБУ установил 7 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 16 копеек.

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