Курс гривни к евро установлен на уровне 45,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 14 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,20 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,35/41,37 грн/долл., евро – 45,20/45,21 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Во вторник, 13 августа, наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 14 копеек и составил 41,54 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 августа вырос на 12 копеек и составлял 41,47 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении также подорожал и составлял 45,40 грн за евро.

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