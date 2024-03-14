Курс гривни к евро установлен на уровне 42,29 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,69 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,29 грн/евро, то есть гривня выросла на 13 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,65/38,68 грн/долл., евро – 42,25/42,27 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки – до 38,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,77 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,70 грн/евро (курс продажи – 42,50 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 14 марта, вырос на 15 копеек и составляет 38,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

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