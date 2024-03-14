Продать доллар можно в среднем по курсу 38,50 грн, евро – 42,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 марта, вырос на 15 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки – до 38,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,77 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,70 грн/евро (курс продажи – 42,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 14 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,79 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,42 грн/евро, то есть гривня ослабла на 38 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 13 марта, вырос на 20 копеек и составил 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера подорожал на 15 копеек и составлял 42,40 грн за евро.

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