Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 апреля, снизился на 25 копеек и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 25 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн, евро – по курсу 41,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 16 копеек – до 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 42,74 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар значительно подешевел – на 36 копеек, до 39,69 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 34 копейки и составляет 42,75 грн/евро (курс продажи – 42,51 грн/евро).

По словам эксперта Андрея Шевчишина, перед праздниками чаще всего курс доллара начинает расти, ведь украинцы, готовясь к празднованию, больше тратят и обменивают имеющуюся валюту. Аналитик отметил, что курс доллара движется к 40 гривен, поэтому НБУ будет жестче ограничивать спрос.

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