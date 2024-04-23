Продать доллар можно в среднем по курсу 39,50 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 апреля, снизился на 10 копеек – до 40,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 15 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня значительно подешевел – на 36 копеек, до 39,69 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 34 копейки и составляет 42,75 грн/евро (курс продажи – 42,51 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,78 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,31 грн/евро, то есть гривня выросла на 7 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 26 апреля будет находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи от 39,20 до 40,70 грн/долл, а в обменниках финкомпаний – в пределах от 39,35 до 40,65 грн/долл.

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