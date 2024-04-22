Андрей Шевчишин отметил, что спрос на валюту превышает предложение на межбанке.

Перед праздниками зачастую курс доллара начинает расти. Одна из причин – украинцы, готовясь к празднованию, больше тратят и обменивают имеющуюся валюту.

"Яркий пример, когда в канун нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах", - отметил рассказал эксперт Андрей Шевчишин в комментарии 24 каналу.

По его словам, спрос на валюту превышает предложение на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар в больше объеме, чем продают. При этом он указал, что курс доллара двигается до 40 гривен, поэтому НБУ будет жестче ограничивать спрос.

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Курс валюты в Украине - последние прогнозы

В Международном валютном фонде сделали прогноз курса до 2029 года. Так, в МВФ указали, что с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал ситуацию на валютном рынке в конце апреля. По его словам, не стоит ожидать, что ситуация будет отличаться от событий в течение всего месяца, но возможно кратковременное снижение курса валют.

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