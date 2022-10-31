По его словам, рассчитывать на быстрый заработок от разницы курсов не стоит, поскольку по крайней мере в течение ближайшей недели доллар продолжит падать.

Сегодня идеальное время для покупки наличного доллара в Украине. Поэтому украинцам стоит покупать валюту, которая обязательно принесет прибыль.

Такое мнение высказал главный аналитик Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

По его словам, рассчитывать на быстрый заработок от разницы курсов не стоит, поскольку по крайней мере в течение ближайшей недели доллар продолжит падать.

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Удешевление доллара, который по состоянию на 31 октября уже упал ниже 40 грн/$, обусловлено истечением срока первых трехмесячных валютных депозитов. Речь идет о приобретении безналичного доллара с условием размещения его на краткосрочном вкладе, которое Нацбанк разрешил в начале августа. Люди начали забирать из банков приобретенные квартал назад доллары и продавать их, чтобы заработать на разнице. Предложение долларовой наличности на рынке увеличилось, а курс соответственно пошел вниз.

Однако эксперт заверил, что долгосрочные инвестиции обязательно принесут немалую прибыль. По его словам, тенденция к снижению курса доллара не продлится долго и рано или поздно доллар снова поползет вверх.

"Этого просто не избежать. Война в самом разгаре и требует от государства немалых затрат. Соответственно платежный баланс Украины сейчас стабильно отрицательный и в ближайшее время это точно не изменится", - отметил Шевчишин.

Курс валют в Украине

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл. До этого момента в Украине был плавающий курс валют.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

По состоянию на 30 октября в банковских обменниках Киева курс гривны к евро составляет 39,50 гривень, а доллар - 39,75 гривень.

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