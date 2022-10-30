Курс евро сегодня составляет 39,00 гривен.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" остался на уровне предыдущего дня - 39,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего показателя - 39,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,90 грн за долл., евро - 38,00 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 38,31 грн.

Курс валют в Украине во время войны

Национальный банк Украины с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил Средний курс гривны 42,2 грн / долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

Что говорят эксперты о курсе валют в Украине

Экономист и специалист экономической экспертной платформы Олег Гетьман отметил, что доллар недостаточно стабилен, поэтому не следует ожидать, что его курс зафиксируется на долго. Он отметил, что если сейчас курс доллара падает, то нельзя точно сказать, что он не увеличится в ноябре или в следующем году.

В свою очередь экономический эксперт Даниил Монин считает, что курс доллара к гривне в ноябре и до конца года, скорее всего, зафиксируется примерно на текущем уровне.

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