Прогнозируют, что до 11 августа курс доллара в Украине в большинстве банковских касс будет колебаться между 36,50 и 37,80 грн за доллар.

Курс евро в "Приватбанке" сегодня, 10 августа, остался на том же уровне и составляет 41,40 грн за евро. Продать европейскую валюту в банке можно по курсу 40,40 гривен.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" также остался без изменений - 37,30 грн за доллар. Продать валюту можно по курсу 36,70 гривен. Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,66 грн.

Напомним, вчера наличный курс гривны к евро в "Приватбанке" укрепился на 5 копеек. Курс наличного доллара у "Приватбанка" также снизился на 5 копеек.

Видео дня

Курс доллара и евро в Украине

До 11 августа курс доллара в Украине в большинстве банковских касс будет колебаться между 36,50 и 37,80 грн за доллар, тогда как в обменниках и финансовых компаниях этот курс будет находиться в диапазоне от 36,80 до 37,65 грн/долл, прогнозируют эксперты.

Что касается евро, стоимость его приобретения и продажи в банковских кассах будет соответствовать диапазону между 39,80 и 42,10 грн/евро. В то же время, в обменниках финансовых компаниях эти цифры составят от 40,40 до 41,95 грн/евро.

Пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,084 до 1,1075 доллара за евро. Это приведет к колебаниям курса евро на нашем межбанке в пределах от 39,64 до 40,90 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: