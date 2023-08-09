В обменниках коридор курсов приема и продажи доллара будет находиться в пределах коридора - от 36,80 до 37,65 грн/долл., считает эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 11 августа будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,50 до 37,80 грн/долл. В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в более узких пределах - от 36,80 до 37,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козірев, передает "Минфин".

Что же касается курса наличного евро, то в кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,80 до 42,10 грн/евро, прогнозирует эксперт, а в обменниках финкомпаний - от 40,40 до 41,95 грн.

"Котировки безналичного доллара будут находиться в уже привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. НБУ продолжит продавать доллар по курсу 36,9343 гривен, чтобы перекрывать дефицит ее предложения на торгах. По моим расчетам, за неделю регулятор потратит на это от $290 млн до $480 млн", - считает Козырев.

Также он уверен, что пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,084 до 1,1075 доллара за евро, что приведет к колебаниям курса евро на нашем межбанке в пределах от 39,64 до 40,90 гривень.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 8 августа

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривны к доллару 8 августа сохранил свои позиции, оставшись на том же уровне - 37,55 гривень за доллар. Относительно евро курс гривны так же закрепился на уровне 41,55 гривень за евро.

А наличный курс гривни к евро в "ПриватБанке" 8 августа укрепился на 5 копеек, - до 41,45 грн за евро (со вчерашних 41,5 грн). Продать европейскую валюту в банке можно было по курсу 40,45 грн.

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