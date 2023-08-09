Курс доллара и евро упал на 5 копеек.

Наличный курс гривни к евро в "ПриватБанке" сегодня, 9 августа, укрепился на 5 копеек, - до 41,40 грн за евро (со вчерашних 41,45 грн). Такую тенденцию национальная валюта показывает уже два дня. Продать европейскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн.

Курс наличного доллара вв "ПриватБанке" также снизился на 5 копеек – до 37,30 грн за доллар (со вчерашних 37,35 грн). Продать валюту можно по курсу 36,70 грн. Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,66 грн.

Что сейчас происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 11 августа будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,50 до 37,80 грн/долл. А в обменниках финкомпаний коридор курсов американской валюты будет находиться в более узких пределах - от 36,80 до 37,65 грн/долл.

Видео дня

В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,80 до 42,10 грн/евро, прогнозирует эксперт, а в обменниках финкомпаний - от 40,40 до 41,95 грн.

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