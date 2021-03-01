Гривня на этой неделе незначительно ослабнет по отношению к доллару.

Украинская гривня на текущей неделе незначительно подешевеет по отношению к доллару - до уровня около 28,10 гривни/доллар на межбанковском и 28,00/28,20 гривни/доллар на наличном валютном рынке, считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Как говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН, за прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,10-0,40%, а спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,70%.

"Если говорить о динамике за весь февраль, курс доллара, установленный НБУ, снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары евро/доллар на мировом рынке на 1,1%", - констатировал эксперт, добавив, что в марте не ожидает значительного изменения курсов иностранных валют к гривне.

"Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,40-28,50 гривни, европейская валюта – в диапазоне 33,50-34,80 гривни", - резюмировал Иосуб.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 1 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,95 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий