Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 23 ноября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня также не изменился и составляет 41,10 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева несколько подешевел и сегодня составляет 37,72 грн/долл. (продать доллар можно за 37,63 грн), евро – 41,00 грн/евро (курс продажи – 40,84 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Официальный курс НБУ на четверг, 23 ноября, установлен на уровне 36,07 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни относительно евро на сегодня установлен на уровне 39,34 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" вчера, 22 ноября, подорожал на 10 копеек – до 37,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не изменился и составил 41,05 грн за евро.

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