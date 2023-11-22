Курс гривны к евро на среду установлен на уровне 39,34 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 23 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,07 грн/долл., то есть гривна ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 39,34 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 13 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,06/36,08 грн/долл., евро-39,36/39,38 грн / евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 21 ноября подешевел на 8 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

В "ПриватБанке" курс доллара к гривне 22 ноября подорожал на 10 копеек – до 37,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,05 грн за евро.

В принятом законе О государственном бюджете Украины на 2024 год курс гривны к доллару в следующем году ожидается на уровне 40,7 грн в среднем. Прогнозный курс был улучшен ко второму чтению-в первоначальном варианте законопроекта он предусматривался на уровне 41,4 грн/долл.

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