Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 22 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,10 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,65 грн), евро – 41,10 грн/евро (курс продажи – 40,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на среду, 22 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,05 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс евро на среду, 22 ноября, установлен на уровне 39,47 грн/евро, то есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Ранее директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка", Анна Золотько прогнозировала, что курс доллара в Украине в ноябре 2023 года будет колебаться в пределах 37,6-38,2 гривны за доллар.

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