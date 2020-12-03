Курс доллара снизился до 28,30 гривни, а курс евро вырос до 33,40 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,30 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 34,40 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2830,38 (3 декабря – 2843,67)

100 EUR – 3440,47 (3 декабря – 3431,6)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,33/28,34 грн/доллар, к евро – на уровне 34,42/34,44 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий