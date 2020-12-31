Гривня по официальному курсу осталась на уровне 28,27 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего значения.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 34,74 грн/евро, то есть гривня также осталась на уровне предыдущего значения.

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Официальный курс

Нацбанк на 4 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,27 (31 декабря – 28,27)

100 EUR – 34,74 (31 декабря – 34,74)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,30/28,33 грн/долл., к евро – на уровне 34,78/34,81 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 31 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий