Курс гривни к евро ослаб до 34,74 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 31 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 34,74 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Нацбанк на 31 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,27 (30 декабря – 28,26)

100 EUR – 34,74 (30 декабря – 34,63)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,30/28,33 грн/долл., к евро – на уровне 34,78/34,82 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 30 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,26 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий