Курс доллара вырос до 28,44 гривни, а курс евро - до 33,85 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 27 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,44 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,85 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2844,28 (26 ноября – 2838,16)

100 EUR – 3384,55 (26 ноября – 3378,4)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,45/28,46 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,84/33,85 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,38 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий