Курс гривни к евро ослабла на 13 копеек, до 33,28 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,28 грн/евро, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 13 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2793,35 (12 апреля - 2790,94);

100 EUR - 3327,58 (12 апреля - 3315,22).

Курс на межбанке 12 апреля

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 понедельника, 12 апреля, котировки гривни к доллару установились на уровне 27,93/27,95 грн/долл., к евро - на уровне 33,27/33,29 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 12 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,91 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий