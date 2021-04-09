Курс гривни к евро укрепился до 33,15 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 12 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,91 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,15 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 12 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2790,94 (9 апреля – 2797,68)

100 EUR – 3315,22 (9 апреля – 3322,66)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,91/27,93 грн/долл., к евро – на уровне 33,20/33,22 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 9 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий