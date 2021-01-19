На этой неделе будут погашены ОВГЗ на сумму в 12 миллиардов гривень, что приведет к "избытку" гривни.

Локдаун послужил причиной падения спроса на валюты со стороны импортеров, и в случае его отмены после 24 января гривня окажется под давлением.

Читайте такжеВ начале года в Украине подешевеет доллар - прогнозОб этом сообщил аналитик RoboForex Андрей Гойлов в комментарии УНИАН.

"До конца этой недели правительство примет решение об отмене или продлении жестких карантинных ограничений, поэтому особое значение будет иметь статистика новых заболеваний COVID-19. Локдаун послужил причиной падения спроса на валюты со стороны импортеров, и если его отменят после 24 января, гривня окажется под давлением", - сказал Гойлов.

Аналитик отметил, что сегодня, 19 января, Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ, и рынку будут предложены облигации в гривне со сроком погашения 3, 12, 24, 36 и 72 месяца. По его словам, на этой неделе будут погашены ОВГЗ на сумму в 12 миллиардов гривень, что приведет к "избытку" гривни.

"По этой причине нерезиденты, вероятно, сегодняшнее размещение пропустят. На предложение валюты с их стороны надеяться сегодня не стоит. НБУ придется вмешаться с валютными интервенциями в случае резких курсовых колебаний", - отметил Гойлов.

Он подчеркнул, что на предстоящей неделе по курсу доллара США против гривни ожидает ослабления к уровню 28,20 гривни/доллар. Единая европейская валюта, согласно прогнозу эксперта, может укрепиться до отметки 34,25 гривни/евро.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий