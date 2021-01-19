Курс доллара снизился до 28,15 гривни, а курс евро - до 34,16 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,15 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,16 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,1544 (19 января – 2819,26)

100 EUR – 34,1555 (19 января – 3401,58)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,11/28,13 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,09/34,11 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий