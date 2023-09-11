Подавляющее большинство опрошенных руководителей планируют повышать зарплату сотрудникам.

Руководители опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией компаний ожидают валютный курс в 41 грн за доллар.

"В бюджетах на 2024 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн за 1 доллар. Для сравнения, на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/$, а в 2021-22 годах - 29 грн/$" " - говорится в выводах опрос "Прогнозы бизнеса на 2024 год".

Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% - в натуральном выражении. В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно. В частности, 35% опрошенных предпринимателей ожидают роста доходов в гривне до 10%, и 25% - на 11-20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении - 17%.

Видео дня

"Новых людей в следующем году планируют нанимать 2 из 5 СЕО. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше. В то же время около половины компаний, а именно 48% оставят команду без изменений, и 12% планируют сокращение штата", - сообщили в ЕБА.

Подавляющее большинство опрошенных компаний, а именно 87% повысят заработную плату своим сотрудникам. Из них 46% планируют повышение до 10%, а 41% - от 10% до 20%. Только 1% компаний будут сокращать уровень заработной платы, и 12% планируют оставить его без изменений. В прошлом году к повышению зарплат прибегали 73% руководителей компаний.

По сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих внедрение новых инвестиционных проектов, – с 19% до 26%. Средняя стоимость запланированных проектов также выросла и составляет около 8 млн долларов (в среднем 3 млн долларов в 2023 году).

Также сообщается, что в ТОП-3 приоритетных задач к правительству бизнес традиционно отнес борьбу с коррупцией, необходимость проведения судебной реформы, установления верховенства права и обеспечения макроэкономической стабильности.

Прогноз валютного курса

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, до конца 2023 года официальный курс гривны ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу 2024 года будет умеренно ослабляться до 41 грн/долл.

"Мы ожидаем, что изменение валютно-курсовой политики может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключаем, что НБУ подождет до начала 2024 года. Мы также придерживаемся мнения, что на начальных этапах возвращения к довоенному режиму курсообразования Нацбанк будет держать курс под пристальным контролем, позволяя незначительные краткосрочные колебания в обе стороны", - отметили аналитики компании.

Вас также могут заинтересовать новости: