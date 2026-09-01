Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 2 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 2 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,46 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,45/44,48 грн/долл., а к евро – 51,53/51,55 грн/евро

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 сентября снизился на 5 копеек и составлял 44,82 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,34 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел сразу на 21 копейку и составил 52,03 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,39 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 44,70 гривни за доллар, а курс евро подешевел также на 5 копеек и составлял 52 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 51 гривня за единицу иностранной валюты.

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