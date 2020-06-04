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Курсы валют в обменниках: евро выше психологической отметки, доллар подешевел

10:35, 04 июня 2020
Финансы
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Стоимость евро выросла до 30,10 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 10 копеек и составила 30,10 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 грн за доллар, евро – 29,55 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,75 грн/долл., то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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