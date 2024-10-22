Некоторые предложения Трампа могут вызвать крупнейший торговый шок со времен Великой депрессии.

Европейские банкиры, которых волнует "задыхающаяся" экономика Европы, переживают по еще одному поводу. Их беспокоит, какой еще ущерб может нанести Дональд Трамп, если вернется в Белый дом.

Издание Bloomberg пишет, что наибольшую обеспокоенность вызывает обещание Трампа ввести пошлины на товары в размере 60% для Китая и до 20% для остальных стран. Такие меры вызовут крупнейший торговый шок со времен закона Смута-Хоули, углубившего Великую депрессию 1930-х годов, и превзойдут последствия его действий в прошлый президентский срок.

Учитывая это, некоторые руководители центральных банков обеспокоены тем, что победа Трампа на выборах может усложнить работу по усмирению инфляции без обвала экономики.

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Центробанки от Франкфурта-на-Майне до Лондона и Стокгольма сталкиваются с самыми туманными перспективами со времен вторжения России в Украину. При этом глава Риксбанка Эрик Тедин признал угрозы, но при этом предупредил, что пока рано делать какие-либо выводы.

Европа сейчас более слаба, чем в прошлое президентство Трампа. В 2017 году в Украине и на Ближнем Востоке не бушевали войны. В еврозоне наблюдался самый сильный годовой рост за десятилетие, а в Великобритании - лучший год с 2014 года.

Теперь даже рост в Великобритании замедляется, в Германии намечается второй годовой спад подряд, а французским компаниям и домохозяйствам предстоит сокращение расходов и повышение налогов на сумму около 60 миллиардов евро.

Недавние исследования деловой активности были настолько плачевными, что Европейский центральный банк перенес планы по снижению процентной ставки.

Выборы в США 2024 - последние новости

Бывший посол США в НАТО и автор одной из колонок Politico Иво Даалдер считают, что Европу преследует призрак президенства Дональда Трампа, поэтому большинство европейских чиновников, скорее всего, поняли, что его возвращение будет означать для благосостояния континента.

По словам Даалдера, поэтому чиновники разрабатывают планы, направленные на "защиту от Трампа" европейских институтов и политик. Также европейские политики отмечают, что нужно тратить больше средств на оборону, производство оружия и усиление военного потенциала.

Кроме того, Politico писало, что Трамп может попытаться захватить власть в США, даже если проиграет на президентских выборах. Этот сценарий может быть похож на то, что он провернул четыре года назад.

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