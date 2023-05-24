Ситуация на валютном рынке будет стабильной, прогнозируют эксперты.

Курс доллара в Украине в июне 2023-го года вряд ли резко изменится. Скорее всего, он будет колебаться в пределах коридора от 36,5 до 37,5 грн/долл.

Как прогнозирует заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, в июне ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной, передает 24 канал.

Причина – отсутствие потенциальных факторов, которые могут изменить текущую ситуацию.

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"Сейчас все стабильно. Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-либо изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет", - отметил он.

Отмечается, что такого же мнения придерживается и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий:

"Оттока валюты у нас по финансовым операциям не будет. Экспорт, скорее всего, будет на относительно высоком уровне. Соответственно, спрос на доллар будет относительно низким. Таким образом, пока нет признаков, чтобы ситуация как-то изменилась по сравнению с тем, что имеем сегодня".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 23 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 23 мая укрепился на 5 копеек – до 37,55 грн/долл. По евро курс гривни укрепился на 3 копейки и составляет 40,90 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.