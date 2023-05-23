По мнения банкира, в ближайшие дни темпы укрепления гривни станут медленнее.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 28 мая), скорее всего, будет колебаться в пределах коридора от 37,2 до 37,6 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив, что предпосылок для роста стоимости иностранной валюты она не видит, передает 24 канал.

По ее мнению, на этой неделе темпы укрепления гривни станут медленнее из-за того, что курс приблизился к крайнему пределу.

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"Коридор средних курсов гривни к доллару при приобретении у банков с размещением на трехмесячном депозите сейчас составляет 37,2 - 37,4 гривни. То есть наличный курс уже вплотную приблизился к его верхнему пределу, что будет направлять часть спроса со стороны населения по безналичной покупке на наличный рынок", - заявила эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 22 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 22 мая остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл. По евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составил 40,93 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,15 грн за долл., евро-40,20 грн за евро.

В Национальном банке заявили, что пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ.