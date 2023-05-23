Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 23 мая, укрепился на 5 копеек – до 37,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 3 копейки и составляет 40,90 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл., евро - 40,20 грн за евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, по прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели, скорее всего, будет колебаться в пределах коридора от 37,2 до 37,6 грн/долл. По ее мнению, на этой неделе темпы укрепления гривны станут медленнее из-за того, что курс приблизился к крайнему пределу.

Видео дня

Аналитики ICU заявляют, что за прошедшую неделю ситуация на валютном рынке улучшилась, а наличная гривня усилилась до максимума с начала года. За последнюю неделю курс наличной гривни усилился примерно на 0,5%, или 20 копеек, до 37,1-37,7 грн/долл., что является максимумом с начала года. Всего с начала года укрепление составляет более 7%, или примерно 3 грн. разница наличного курса с курсом, который значительная часть банков использует для карточных расчетов и для приобретения валюты с размещением на депозитах, сузилась до примерно 30 копеек.

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