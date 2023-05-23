Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,87 грн/долл., евро - 39,80 грн/евро.
Что будет с курсом
По словам главы НБУ Андрея Пышного, в Национальном банке пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ.
Аналитики ICU заявляют, что за прошедшую неделю ситуация на валютном рынке улучшилась. За последнюю неделю курс наличной гривни усилился примерно на 0,5%, или 20 копеек, до 37,1-37,7 грн/долл., что является максимумом с начала года.
По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели, скорее всего, будет колебаться в пределах коридора от 37,2 до 37,6 грн/долл.