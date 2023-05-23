Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,87 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,87 грн/долл., евро - 39,80 грн/евро.

Что будет с курсом

По словам главы НБУ Андрея Пышного, в Национальном банке пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ.

Видео дня

Аналитики ICU заявляют, что за прошедшую неделю ситуация на валютном рынке улучшилась. За последнюю неделю курс наличной гривни усилился примерно на 0,5%, или 20 копеек, до 37,1-37,7 грн/долл., что является максимумом с начала года.

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели, скорее всего, будет колебаться в пределах коридора от 37,2 до 37,6 грн/долл.

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