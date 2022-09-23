Курс гривни к евро сегодня составляет 42,10 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 23 сентября, укрепился на 5 копеек – до 42,95 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек – до 42,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 42,00 грн за долл., евро - 40,80 грн за евро.

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Курс доллара в Украине

Как сообщал УНИАН, с 21 мая НБУ отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. До этого курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

Банкам в Украине разрешили продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением в депозит на срок от трех месяцев. Ежемесячный лимит должен быть не более 50 тысяч гривень.

13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты считают, что теоретически такой сценарий Кабмина возможен.

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