Официальный курс гривни к доллару в период с 19 по 23 мая оставался относительно стабильным.

На прошлой неделе на межбанковском валютном рынке Украины сохранялся узкий курсовой коридор: сначала курс колебался в пределах 41,39-41,57 грн/долл., а в последующие дни демонстрировал постепенную стабилизацию.

Как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в конце недели рынок закрепился вблизи отметок 41,52/41,55 грн/долл., что свидетельствует об отсутствии давления на валюту.

"Официальный курс гривны к доллару в период с 19 по 23 мая оставался относительно стабильным. После незначительного ослабления в начале недели рынок быстро вернулся к тренду на укрепление гривны. В конце недели произошел небольшой рост курса, но в целом ситуация оставалась контролируемой", - говорится в переданном УНИАН обзоре валютного рынка.

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Золотько добавила, что курсовых колебаний в течение недели практически не наблюдалось. По состоянию на пятницу средние цены в банковских обменниках составляли 41,12-41,67 грн/долл., а Национальный банк почти не вмешивался в рынок с интервенциями на покупку валюты, обеспечивая спрос на нее в привычном объеме.

Специалист считает, что в ближайшие дни на рынке и в дальнейшем будет наблюдаться курсовая стабильность.

"При условии отсутствия непредсказуемых внешних или внутренних шоков ожидаем относительную стабильность курса доллара к гривне в течение последней недели мая", - сказала Анна Золотько.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в ПриватБанке 26 мая вырос на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро сегодня подорожал сразу на 45 копеек и составляет 47,70 гривни за евро.

На валютном рынке сейчас наблюдается относительная стабильность, и именно такой станет последняя неделя мая, ведь текущие курсовые изменения будут происходить уже в достаточно привычном коридоре 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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