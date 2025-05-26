Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 26 мая, вырос на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 45 копеек и составляет 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 26 мая, вырос на 46 копеек - до 47,85 гривни.

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НБУ установил 26 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,99 грн за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

Курс доллара в банках Украины сегодня подешевел на 3 копейки и в среднем составляет 41,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривны за доллар.

Средний курс евро сегодня вырос на 30 копеек и составляет 47,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,80 гривни за евро.

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