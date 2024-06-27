Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Относительно евро национальная валюта также немного подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,35 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 4 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,49/40,51 грн/долл., евро – 43,30/43,31 грн/евро.
Курс валют в Украине – последние новости
Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 27 июня, не изменился и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,00 грн за евро.
В июле ситуация на валютном рынке будет очень похожа на июньскую: при частых, едва ли не ежедневных валютных изменениях, курсовые показатели не будут выбиваться за пределы новых валютных коридоров, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.