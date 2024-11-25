Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 43,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 25 ноября, вырос на 5 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 35 копеек и составляет 43,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 42,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 19 копеек - до 43,67 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,65 грн/долл., что на 4 копейки дороже показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,59 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 43,84 грн/евро, курс продажи - 43,59 грн/евро.

Нацбанк установил на 25 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. При этом официальный курс евро установлен на уровне 42,99 гривны за один евро, таким образом, гривна укрепилась на 48 копеек.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 25 ноября по 1 декабря ожидаются коридоры колебаний валютных курсов в диапазоне 41,2-41,7 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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