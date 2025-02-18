Продать доллар можно в среднем по курсу 41,33 грн, евро - 43,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 18 февраля, подешевел на 7 копеек и в среднем составляет 41,93 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,33 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 43,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,30 грн за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,80 грн/евро, курс продажи - 43,60 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 18 февраля, составляет 95 308 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 962 850 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 18 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,52 грн за один евро, то есть гривня выросла также на 7 копеек.

Член Совета Нацбанка Василий Фурман отметил, что ситуация на валютном рынке в Украине в 2025 году обещает быть стабильной и прогнозируемой. НБУ преследует главную цель - стабильность на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: