Курс гривни к евро установлен на уровне 43,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,52 грн за один евро, то есть гривня выросла также на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/долл., а евро - 43,51/43,53 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром снизился до 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,70 грн. Курс наличного евро составляет 43,95 грн/евро, а курс продажи - 43,75 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 февраля снизился на 7 копеек и составляет 41,88 гривни за доллар. Курс евро остался неизменным и составляет 43,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,28 гривни, а евро - по курсу 42,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе курсовые колебания на валютном рынке могут быть незначительными и достаточно скудными, а между курсами межбанка и наличного рынка будет достигнут паритет.

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