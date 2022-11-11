Курс гривны к евро составляет 40,50 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 40,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны подешевел на 30 копеек - до 40,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,15 грн за долл., а евро – 39,50 грн за евро.

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24 февраля в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

При этом экономический эксперт Даниил Монин считает, что к концу ноября курс доллара составит около 40-41 грн/долл. По его словам, удары России по энергетической инфраструктуре Украины двояко влияют на экономику. Да, у крупных производителей электричество есть, А вот многие торговые центры испытывают падение продаж из-за перебоев с электроснабжением.

Другие эксперты ожидают, что в следующем году будет ослабление курса гривны. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

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