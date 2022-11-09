В октябре золотовалютные резервы Украины увеличились на 1,312 млрд долларов.

Укрепление курса гривни по итогам октября на 2,6% – это небольшая, однако все же победа. Положительно на курс национальной валюты повлиял рост золотовалютных резервов Украины.

Как рассказал председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, в октябре резервы увеличились на 1,312 млрд долларов, пишет Finance.ua.

"Из таких небольших побед, за каждую из которых мы ведем бой на финансовом фронте, и складывается макрофинансовая стабильность. Она, по мнению международных экспертов, уникальна для воюющей страны, – подчеркнул он. – Увеличение золотовалютных резервов будет способствовать поддержанию текущей курсовой стабильности гривны".

Курс доллара в Украине: что будет с долларом до конца года

Экономический эксперт Даниил Монин прогнозирует, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса также считает, что до конца ноября курс доллара вряд ли сильно вырастет. На данный момент каких-либо серьезных угроз для национальной валюты не наблюдается.

По его прогнозу, оснований для того, чтобы курс доллара в Украине подскочил до уровня 50 грн/долл. к концу 2022 года, сегодня нет.

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