Доллар в "Приватбанке" подорожал на 15 копеек, а евро - сразу на 40 копеек.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 15 копеек - до 40,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне стал дороже на 40 копеек - 40,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн за долл., евро - 39,30 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 37,45 грн.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Курс валют в Украине-прогнозы экспертов

По прогнозам, курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

Эксперты говорят, что в следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривны. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

Финансовый эксперт Василий Матий спрогнозировал "скачки" курса валют в Украине. По его словам, курс зависит от успешного продолжения зерновой инициативы, поэтому может шататься из-за новостей о возможном прекращении.

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