Алексей Козырев указал, что текущая неделя будет важной для долгосрочного формирования тренда.

В Украине ожидается существенное изменение курса доллара до конца текущей недели. Не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

Финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что валюта до 4 октября включительно в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 гривни за доллар, а в обменниках будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн.

"Эта неделя на валютном рынке Украины будет важной для долгосрочного формирования тренда по курсу", - отметил аналитик.

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Козырев назвал факторы, которые будут влиять на ситуацию на валютном рынке:

1 октября сработает эффект первого дня нового отчетного периода. Уже со 2-го числа межбанк войдет в свой нормальный ритм работы;

готовность банков к ужесточению нормативов резервирования с 11 октября;

подготовка Украины к отопительному сезону, что повысит спрос на валюту со стороны государственных и частных компаний, обеспечивающих этот процесс.

"Задача Нацбанка и банков – сделать так, чтобы получившие гривню клиенты не начали ее "пускать" на валютный или потребительский рынок. То есть еще более актуальным становится вопрос привлекательности для клиентов гривневых вкладов: от этого будет зависеть дальнейшая картина по инфляции и во многом по курсу", – подытожил аналитик.

Курс доллара в Украине 1 октября

НБУ установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., а курс евро - 46,15 грн/евро.

При этом наличный курс доллара к гривне в банках Украины 1 октября вырос на 5 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем, а курс евро - остался неизменным и составляет 46,45 грн за евро. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по 41,05 грн за доллар, а эвропеймскую валюту - 45,83 грн за евро.

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