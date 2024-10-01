Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,83 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 1 октября, вырос на 5 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался неизменным и составляет 46,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,83 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 7 копеек и составляет 41,48 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 6 копеек и составляет 46,39 грн/евро (курс продажи - 46,22 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 1 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 46,15 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 20 копеек.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что покупать доллары "под матрас" не имеет смысла, потому что деньги должны приносить доход. По его словам, гривневые депозиты уже менее выгодны из-за снижения процентов и возможного увеличения налогообложения прибыли, поэтому есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ с доходностью 15,5%.

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