Курс гривны к евро установлен на уровне 46,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 1 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также потеряла позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 46,15 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,19/41,21 грн/долл., евро - 46,10/46,11 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня вырос на 10 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем, продать доллар можно за 41,47 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 6 копеек и составляет 46,45 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты на уровне 46,30 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 30 сентября снизился на 2 копейки и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении ослаб на 5 копеек и составляет 46,40 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение октября основные валютные колебания будут происходить в промежутке 41,5-42,2 грн/долл.

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