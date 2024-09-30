Эксперты отметили, что часть средств лучше всего хранить в гривне.

Эксперты отметили, что люди скупают валюту, тратя на нее все больше свободной гривни. Украинцам дали совет, покупать ли валюту и дальше или пришло время ее продавать.

"За последние четыре месяца украинцы использовали на покупку валюты рекордные 11-13% всей наличной гривни, а в августе этот показатель был 11,2%. Если представить, что наличные – это бюджет домохозяйства, то с 2018 по 2023 год домохозяйства откладывали на валюту от 5 до 10%. И каждый раз после достижения отметки использования 10% бюджета на валюту, через несколько месяцев наблюдался рост курса доллара", – рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что покупать доллары "под матрас" нет имеет смысла, потому что деньги должны приносить доход.

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"В 2024 году – это прежде всего гривневые депозиты, которые раньше давали до 16% годовых, сейчас в среднем 10,7%. Они уже менее выгодны из-за снижения процентов годовых и возможно увеличение налогообложения прибыли, поэтому есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ с доходностью 15,5%", - объяснил эксперт.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что валюта при длительном хранении достаточно выгодна.

"Каждый доллар, купленный в ноябре 2023 года, когда средний наличный курс был на минимуме (36,20 грн/доллар в продаже) на сегодняшний день принес прибыль в 4,8 грн (курс покупки 41 грн/доллар). Это эквивалентно 13% годовых плюс психологический фактор – средства всегда под рукой и не дешевеют", - объяснил он.

При этом экономист подчеркнул, что 30% сбережений все же стоит хранить в гривне – депозиты или ОВГЗ.

В то же время продавать валюту без крайней необходимости эксперты все еще не советуют.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке в октябре станет важной для понимания, с какими показателями завершит текущий год и с каким курсом доллара Украина войдет в 2025 год.

Согласно его прогнозу, коридоры валютных изменений на следующей неделе будут такими: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

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