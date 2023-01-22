Стабильность курса будет зависеть от течения военных действий, отметил банкир.

Курс доллара в Украине в период с 23 до 30 января будет колебаться в пределах 40-41 грн/долл.

Как считает директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, "скачки" будут ситуативными и не влияющими на общий тренд на валютном рынке, передает "Обозреватель".

"Сейчас трудно спрогнозировать ситуацию на фронте и последствия действий врага. Но учитывая сугубо экономические факторы, с определенной осторожностью можно предположить, что курс доллара останется в стабильных "пределах" 40-41 грн/долл.", - сказал банкир.

Марченко не исключает, что стабильность курса может сохраниться и в феврале, однако многое будет зависеть от течения военных действий.

"При сохранении учетной ставки на уровне 25%, а официального курса на отметке 36,6 грн/долл. есть все основания считать, что общая ситуация в течение месяца будет похожа на январскую, то есть относительно стабильную. Сейчас можно предположить, что размер учетной ставки и официальный курс вряд ли претерпят изменения", - добавил он.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 21 января

Напомним, в банковских обменниках Киева 21 января курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек - до 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 43,35 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек - до 40,30 грн за доллар. Курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 43,10 грн/евро.